Endlich kann Dieter Lesemann sein Buch „Von Hof zu Hof – Eine Wanderung durch 1.000 Jahre Meidericher Bauerngeschichte“ der Öffentlichkeit präsentieren. Welcher Ort würde sich besser eignen als der Ingenhammshof in Meiderich? Die AWO hat dies jetzt auf der überdachten Fläche neben den Wirtschaftsgebäuden ermöglicht.

Natürlich ist der Ingenhammshof eins der Ziele auf der Wanderung durch Meiderichs Geschichte. Der Hof und seine Geschichte seit 1447 ist nur eine von mehr als 150 Landwirtschaften, die in einer Karte von Meiderich aus dem Jahre 1734 verzeichnet sind und von denen das Buch viele besucht.

Darüber hinaus erfährt man einiges über das Siedlungsgebiet des Kirchspiels Meiderich und die Geschichte seiner Besiedlung. Auch auf die Frage, wie man sich das Leben auf den Höfen in den vergangenen Jahrhunderten vorstellen muss, gibt das Buch eine Antwort. Abgerundet wird das alles durch die eine oder andere „Spinnradgeschichte“, die sich nach Feierabend auf den Höfen erzählte wurde und deren Spektrum von „gruselig“ bis „zum Schmunzeln“ reicht.

Die Lesung findet am Donnerstag, 30. September, von 15 bis 16.30 Uhr statt. Die Veranstaltung folgt der 3 G-Regelung. Entsprechende Nachweise (geimpft, genesen, getestet) sind mitzubringen. Einlass ist ab 14.30 Uhr. Bei schönem Wetter und wenn die dann aktuelle Corona-Regelung es zulässt, bietet das AWO-Café vorab und in der Pause Kaffee und Kuchen an, der Eintritt zur Lesung ist frei.