.….diese Worte von Eduard Mörike (1804-1875) kamen mir in den Sinn,

als ich mit dem Auto durch diese herrliche Nebenlandschaft fuhr.

Das sanfte Morgenlicht rund um das Schwafheimer Meer, ein Mix aus

Sonne und Nebel, musste doch festgehalten werden! Also nix wie raus

aus dem Auto um das Gefilde um mich herum, das an diesem Morgen

durch den Frühnebel in ein ganz besonderes Licht getaucht wurde, auf

die Speicherkarte zu bannen.