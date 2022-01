Auf meiner gestrigen Radtour bei bedecktem Himmel weckte schon von weitem ein leuchtendes Gelb meine Aufmerksamkeit.

hochgeladen von Renate Schuparra

Natürlich hielt ich an, um dieses “leuchtende Gelb“ näher in Augenschein zu nehmen. Wieder zu Hause, konnte ich folgendes in Erfahrung bringen:

Hierbei handelt es sich um eine Mahonie, und zwar um die Mahonie 'Winter Sun' (bot. Mahonia media), die mit Vorliebe an schattigen bis halbschattigen Plätzen wächst. Damit setzt sie grüne Akzente in schwierig zu bepflanzende Gartenecken. Erscheinen die gelben Blüten an dem Gewächs, leuchten sie an diesem Standorten umso intensiver. Das schöne Ziergewächs begeistert mit seinen ledrigen Blättern und setzt zwischen Januar und April heitere gelbe Akzente in das triste Grau des Winters! Zudem bezaubern die Blüten der 'Winter Sun' mit einem angenehmen Honigduft. Dezent verströmen sie ihr Aroma und lassen den Pflanzenfreund schnuppernd näher treten. Gerade in der winterlichen Jahreszeit ein ungewöhnliches Erlebnis!