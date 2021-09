Die AfD Duisburg darf, nach einer Entscheidung der 20. Kammer des Verwaltungsgerichts Düsseldorf, ihre Wahlkampfveranstaltung am 11.09.2021, in der Zeit von 11-18 Uhr, im Volkspark Rheinhausen an der Gartenstraße durchführen. In einer der Herzkammern des Ruhrgebiets können interessierte Bürger nicht nur die beiden Duisburger Direktkandidaten für die Wahlkreise 115 (Sascha Lensing) und 116 (Rainer Holfeld) persönlich kennenlernen, sondern es werden noch weitere AfD-Mandatsträger und Listenkandidaten aus NRW erwartet. Wir fiebern einer tollen Veranstaltung entgegen. Wir danken besonders unserem stellvertretenden Landesprecher, Matthias Helferich, der die AfD-Duisburg vor dem Düsseldorfer Verwaltungsgericht vertreten hat.

Deutschland und Duisburg, aber normal.

Wir freuen uns auf Sie!

Wahltag ist Zahltag, auch in Duisburg!