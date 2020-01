Von Freitag, 24. Januar, circa 7 Uhr, bis Freitag, 28. Februar, müssen Busse der Linie 922 und E-Wagen der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) in Beeckerwerth eine Umleitung fahren. Grund dafür ist die Straßensperrung auf der Ahrstraße zwischen den Einmündungen Neuahrer Straße und Sinziger Straße.

Dies hat zur Folge, dass die Busse in beiden Fahrtrichtungen eine örtliche Umleitung fahren müssen. In Fahrtrichtung Beeckerwerth wird die Haltestelle „Neuenahrer Straße“ 50 Meter zurückverlegt. Die Haltestelle „Schwalbenplatz“ wird zur Haltestelle „Schwalbenplatz“ der Linie 907 auf der Haus-Knipp-Straße verlegt. In Fahrtrichtung Friemersheim entfällt die Haltestelle „Neuenahrer Straße“ Die DVG bittet die Fahrgäste die Haltestellen „Schwalbenplatz“ und „St. Joseph Hospital“ zu nutzen.

Betroffene Linien:

922 und E-Wagen



Entfallende Haltestellen:

„Neuenahrer Straße“ (Fahrtrichtung Friemersheim“

Verlegte Haltestelle:

„Neuenahrerstraße“ (Fahrtrichtung Beeckerwerth) und „Schwalbenplatz“