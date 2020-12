Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr verändert ab Montag, 7. Dezember die Verkehrsführung zwischen dem Autobahnkreuz Duisburg-Nord und der Anschlussstelle Duisburg-Beeck, so dass der Verkehr über die Bogenbrücke „Bahnhof Grünstraße“ künftig wieder getrennt auf beiden Richtungsfahrbahnen läuft.

Deshalb ist Montagnacht (7./8. Dezember) in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort und Mittwochnacht (9./10. Dezember.) in Fahrtrichtung Dortmund jeweils von 20 bis 5 Uhr nur ein Fahrstreifen frei. So wird Verkehrsfluss durch den Umbau möglichst wenig beeinträchtigt.

Im Anschluss stehen ab der Bogenbrücke „Bahnhof Grünstraße“ dem Verkehr in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort wieder drei normalbreite Fahrstreifen zur Verfügung. In Fahrtrichtung Dortmund können aufgrund der anstehenden Sanierung des Brückenbauwerks über die Hamborner und die Beecker Straße nur zwei Fahrstreifen freigegeben werden.

Hintergrund

Der Autobahnabschnitt der A42 bei Duisburg wurde in den 1970er Jahren als wichtige Ost-West-Verbindung zwischen dem Ruhrgebiet und dem Niederrhein gebaut und bisher nie grundlegend saniert. Straßen.NRW hat im Jahr 2015 begonnen, die zahlreichen Brückenbauwerke in diesem Bereich instand zu setzen sowie den Lärmschutz und die Fahrbahn zu erneuern.

Dabei stellt gerade der bauliche Zustand der Bogenbrücke „Bahnhof Grünstraße“ die Planer und Ingenieure des Landesbetriebs vor besondere Herausforderungen. Während der aufwendigen Reparatur wurde der Verkehr auf der A42 jeweils nur über eine Seite des Brückenbauwerks geführt. Bei einer abschließenden Prüfung wurden neue Schäden in der Stahlkonstruktion festgestellt, die vor der Freigabe beider Richtungsfahrbahnen repariert werden mussten. Auch weiterhin wird das Brückenbauwerk regelmäßig überprüft. Aufgrund der Erfahrungen mit vergleichbaren Brückenbauwerken sind weitere Reparaturen und damit verbundene Verkehrseinschränkungen in Zukunft nicht ausgeschlossen, bis die Brücke mittelfristig ersetzt werden kann. Straßen.NRW bemüht sich, die Eingriffe in den Verkehrsfluss auch während künftiger Arbeiten so gering wie möglich zu halten.

Mehr Informationen zur Sanierung der A42 bei Duisburg: https://www.strassen.nrw.de/de/projekte/a42/sanierung-bei-duisburg.html