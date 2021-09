Die Autobahn GmbH Rheinland sperrt am Dienstag- (28. September) und Mittwochvormittag (29. September) auf der A59 in der Baustelle im Kreuz Düsseldorf-Nord für eine Stunde jeweils einen Fahrstreifen in beide Fahrtrichtungen.

Die Autobahn GmbH arbeitet dort zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr, um die Vollsperrung der A59 für das kommende Wochenende (1. bis 4. Oktober) vorzubereiten.

Während gearbeitet wird, ist in beide Fahrtrichtungen jeweils nur ein Fahrstreifen frei.