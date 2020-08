Da die Finanzierung der Krebsberatung bis zum Ende des Jahres durch

Spenden gesichert ist, kann es auch mit dem Gesprächskreis für

Angehörige weitergehen.

Eine Krebserkrankung betrifft die ganze Familie. Partner,

Familienangehörige sowie Freunde stoßen häufig an die Grenzen ihrer

Belastbarkeit. In dieser Situation bieten die Psychoonkologin Dr. Gisela

Kremer und die Sozialtherapeutin M.A. Sabine Reufels einen

Gesprächskreis an. Er findet in den Räumen der Krebsberatungsstelle in

der Düsseldorfer Landstraße 17 statt.

Hier können sich die Teilnehmer in einem geschützten Raum über ihre

Ängste, Sorgen, Konfliktsituationen und Erfahrungen austauschen und

gegenseitig unterstützen.

Die nächsten Termine sind am 24.8., 7.9., 28.9. und 19.10. jeweils von

18.00 bis 19.30 Uhr.

Da es nur eine begrenzte Teilnehmerzahl gibt, wird um Anmeldung gebeten. Anmeldung und weitere Infos unter Telefon 0203 9416 6244 oder per E-Mail an: info@krebsberatung-in-duisburg.de

Foto: 123rf