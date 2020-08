Folgende Sperrungen in Walsum, Dellviertel und Rheinhausen erwarten die Autofahrer in den kommenden Tagen:

Walsum: Vollsperrung der Römerstraße

In Walsum wird die Römerstraße zwischen Theodor-Heuss-Straße/Schulstraße und Hafenstraße ab Freitag, 7. August, voll gesperrt. Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg führen in diesem Bereich Asphaltarbeiten durch.

Fußgänger und Radfahrer können jederzeit passieren. Umleitungen sind ausgeschildert. Die Sperrung wird Freitag um 16 Uhr beginnen und am Montag, 10. August, um 4 Uhr wieder aufgehoben.

Dellviertel: Vollsperrung der Dellstraße

Die Netze Duisburg GmbH verlegt ab Montag, 10. August, Fernwärmeleitungen im Bereich der Dellstraße und Krummacherstraße im Dellviertel. Aus diesem Grund wird die Dellstraße ab Dellplatz in Fahrtrichtung Krummacherstraße als Sackgasse ausgeschildert.

Die Krummacherstraße bleibt befahrbar. Fußgänger und Radfahrer können passieren. Umleitungen sind ausgeschildert. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende September abgeschlossen.

Rheinhausen: Vollsperrung der Gartenstraße

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg sanieren ab Dienstag, 11. August, die Gartenstraße. Dafür wird der Bereich zwischen Krefelder Straße und Mainstraße voll gesperrt. Anlieger können über den Parkstreifen weiterhin die Grundstücke erreichen. Fußgänger können jederzeit passieren. Umleitungen sind ausgeschildert. Die Arbeiten werden voraussichtlich Mitte November abgeschlossen.