Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlicher Hitze waren am Samstag bei der Saisoneröffnung auf dem Trainingsgelände an der Westenderstr. in Meiderich dabei. Nach der Sommerpause präsentierte sich das Team von Torsten Ziegner den Anhängern.



Um 14 Uhr startete das Programm und für die Anhänger gab es einiges zu sehen. Die Mannschaft wurde mit Applaus begrüßt und zeigte auf dem Trainingsplatz ein paar Einlagen. Rund um den Trainingsplatz gab es Aktionen für Kinder und Maskottchen Ennatz war wieder ein beliebtes Fotomotiv. Die Saisoneröffnung war für alle Beteiligten ein voller Erfolg und ein guter Grundstein für die kommende Spielzeit in der dritten Liga.

Am Sonntag gab es dann den ersten Testkick der Meidericher, beim MTV Union Hamborn. Die Hamborner feierten in diesem Jahr auch ihren 120. Geburtstag und haben zum Jubiläumsspiel eingeladen. Die Zebras gaben sich keine Blöße und setzen sich, vor 1.500 Zuschauern mit 13:1 durch. Chinedu Ekene, Rudy Ndualu, Testspieler Gordon Wild (je 2) und Aziz Bouhaddouz (3) netzten mehrfach. Außerdem trafen Marvin Knoll, Kolja Pusch, Julian Hettwer und Marlon Frey jeweils einmal.

Bilbao & Gladbach beim schauinsland-reisen CUP DER TRADITIONEN

Das macht Lust auf 120 Jahre MSV: Beim Schauinsland-Reisen CUP DER TRADITIONEN am Sonntag, 17. Juli, kommen mit Borussia Mönchengladbach und dem Athletic Club Bilbao zwei absolute Hochkaräter an die Wedau. Mit den beiden Gästen freut sich der MSV gemeinsam mit dem Initiator und Ausrichter des Turniers, schauinsland-reisen, auf einen neuen und einen bereits bekannten Gastverein bei diesem besonderen Turnierformat.

Mit Borussia Mönchengladbach wird einer der bekanntesten und traditionsreichsten Clubs des Deutschen Profi-Fußballs erstmals am CUP DER TRADITIONEN teilnehmen. Wenn die Fohlen unter der Führung des neuen Cheftrainers Daniel Farke in der Schauinsland-Reisen-Arena auflaufen, bringen sie aus ihrer großen Vereinshistorie zwei UEFA Cup Siege, fünf Deutsche Meistertitel und drei DFB-Pokal Siege im Gepäck mit und belegen in der Ewigen Bundesliga-Tabelle (erster Aufstieg 1965) den sechsten Platz. Die regionale Nachbarschaft zur „Elf vom Niederrhein“ dürfte auch für einen zusätzlichen Zuschauerzuspruch und eine tolle, stimmungsvolle Kulisse sorgen. Wir freuen uns auf euch.

Nach 2018 wird Athletic Bilbao mit seiner zweiten Teilnahme den CUP DER TRADITIONEN beehren. Neben Real Madrid und dem FC Barcelona sind die Basken das einzige Team, das seit Gründung der Primera División im Jahr 1928 noch nie abgestiegen ist.

Athletic steht für die einmalige Tradition, nur Spieler einzusetzen, die entweder aus dem Baskenland stammen oder in der Jugend eines Clubs aus der Region ausgebildet wurden. Der aktuelle Marktwert wird mit 219,3 Millionen Euro beziffert! Der Beiname „Los Leones“ (die Löwen) zielt auf den Namenspatron des Stadions ab.

Drei Spiele über jeweils 45 Minute – der Schauinsland-Reisen CUP DER TRADITIONEN am Sonntag, 17. Juli, verspricht tolle Unterhaltung und packenden Sport. Die Schauinsland-Reisen-Arena öffnet um 14:30 Uhr, Anpfiff zum ersten Spiel ist um 16 Uhr.