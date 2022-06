Joshua Bitter läuft künftig wieder in ZebraStreifen auf. Der Abwehrspieler kehrt nach einem Jahr an die Wedau zurück und erhält einen Vertrag für die kommende Spielzeit 2022/23 mit Option. Beim Spielverein wird der 25-Jährige mit der Rückennummer 29 auflaufen.

Bitter, der sich in den vergangenen Tagen im Training in Meiderich vorgestellt hatte und auch in den beiden Testspielen gegen Union Hamborn und Hannover 96 zum Einsatz gekommen war, stand zuletzt für den Regionalligisten Energie Cottbus auf dem Rasen. Der gebürtige Dorstener kommt mit der Erfahrung von 117 Matches im Seniorenbereich. Für den MSV bestritt er zwischen 2019 und 2021 genau 50 Pflichtspiele.

Ralf Heskamp, Geschäftsführer Sport unterstreicht den Stellenwert der Verpflichtung für die Mannschaft: „Josh hat sich hier so präsentiert, wie wir alle uns das erhofft haben: Engagiert, überzeugend, fit – und als Typ wissen wir sowieso, was wir an ihm haben. Wir sind sicher, dass er mit seiner Erfahrung und Routine unser Team sehr gut ergänzt.“

Cheftrainer Torsten Ziegner lobt den Fitnesszustand des Rückkehrers: „Joshua hat in den letzten Wochen eindrucksvoll bewiesen, dass er heiß darauf ist, uns zu helfen. Er hat uns gezeigt, dass er körperlich in einem sehr guten Zustand ist. Wir sind froh, dass wir diese Planstelle mit einem Spieler besetzen, der sich hier sehr gut auskennt, der weiß, worauf es ankommt und der fürs Team weiterhin Gas geben wird.“

Joshua Bitter möchte wieder voll angreifen und freut sich wieder in Zebrastreifen zu spielen: „Ich bin überglücklich, zurück beim MSV zu sein. Es war überragend, wie die Fans mich hier wiederaufgenommen haben, und ich hoffe, dass wir diese Euphorie mit in die nächste Spielzeit nehmen. Ich bin Feuer und Flamme, gemeinsam mit dem MSV durchzustarten und eine geile Saison zu spielen!“