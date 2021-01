Das erste Spiel nach der Winterpause nahm für die Fußballer vom VfB Homberg keinen guten Ausgang. Mit 3:1 mussten sich die Gelb-Schwarzen dem SV Lippstadt 08 geschlagen geben. Die Niederlage bei den Ostwestfalen ist umso ärgerlicher, da ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt sich wichtige Punkte sichern konnte. Der VfB steht mit 18 Punkten knapp unter dem Strich.

Die Niederlage setzte den Abwärtstrend fort, die Mannschaft von Sunay Acar blieb das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg, Trainer Acar bemängelte nach dem Schlusspfiff fehlende Qualität bei seinen Spielern. In der 16. Minute gingen die Gastgeber durch Arenz in Führung, mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Halbzeit. Lippstadt spielte ab der 51. Minute in Unterzahl, Sansar musste nach einem Foulspiel mit "rot" vom Platz. Die Überzahl brachte dem VfB aber auch nichts, Arenz (60.) und Schubert (73.) schraubten das Ergebnis zum 3:0 nach oben. In der 78. Minute gelang Jafari der Anschlusstreffer zum 3:1- Endergebnis.

Am Samstag, 23. Februar, geht es um 14 Uhr am Rheindeich gegen die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf weiter. Die Homberger sind zum Siegen verpflichtet, um nicht den Anschluss an das rettende Ufer zu verlieren.