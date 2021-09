Als Ersatz für "Duisburg bewegt sich", den Tag des Sports, an dem sich Duisburger Sportvereine auf der Königsstraße in der Innenstadt präsentieren, hat der Stadtsportbund in diesem Jahr den Tag der offenen Sportstätten ausgerufen.

Den 31 Vereinen, die sich an der Aktion beteiligen, gehört auch der BSV Rheinhausen-Bergheim an. Am Samstag, 4. September, von 12 bis 18 Uhr stehen die Sportschützen auf der Schießanlage in der Sporthalle Krefelder Straße bereit, allen Interessierten den Schießsport näher zu bringen. Im Gegensatz zum bisherigen, stets gut frequentierten Laserschießstand auf der Königsstraße, können Interessierte Schießsport authentisch erleben und ausprobieren.

Zum Programm gehören unter anderem Probeschießen mit Luftgewehr oder Luftpistole (ab 12 Jahre) auf der 10-Meter-Bahn, sowie mittels lasergestützten SCAT-Systems mit dem Kleinkaliber-Sportgewehr auf der 50-Meter-Bahn. Außerdem führen die Sportschützen die verschiedenen Kleinkaliber-Disziplinen vor, die auch jüngst erst bei den Olympischen Spielen in Tokyo zu sehen waren. Insbesondere eingeladen sind auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen, für die der Schießsport vielfältige Möglichkeiten bietet. Die Schießanlagen sind weitgehend rollstuhlgerecht, entsprechende Parkplätze sind vorhanden.

Wie überall in Innenräumen gelten auch am Tag der offenen Sportstätten in Innenräumen die 3G-Regeln und Maskenpflicht.