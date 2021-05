Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat nach der bescheidenen Saison mit dem knapp erreichten Klassenerhalt die ersten personellen Entscheidungen getroffen. Trainer Pavel Dotchev hatte im Vorfeld angekündigt, dass sich das Gesicht der Mannschaft verändern wird.



Die Spieler Jonas Brendieck, Joshua Bitter, Mirnes Pepic, Lukas Scepanik, Leroy Mickels, Connor Krempicki, Cem Sabanci und Ahmet Engin werden in der kommenden Saison nicht mehr in Zebrastreifen auflaufen. Bei den Betreuern gibt es für Co-Trainer Marvin Compper und Athletik-Coach Miro Lusic keine Weiterbeschäftigung. Kurz nach Veröffentlichung der Meldung wurde in den Fan-Foren der Zebra-Anhänger heiß über die personellen Entscheidungen diskutiert. Vor allem der Abgang von Ahmet Engin wunderte viele Fans sehr. Der Mittelfeldspieler schnürte zehn Jahre lang seine Schuhe für die Meidericher. Zwei Abstiege und eine Drittliga-Meisterschaft später verlässt Ahmet Engin als 24-jähriger Profi den MSV. Die Fans sind gespannt, wer noch gehen muss und welche Spieler neu ins Team kommen werden.



Trainingsstart und erstes Testspiel terminiert

Zwei Personalien, die weiter in Zebrastreifen spielen werden stehen fest, Die „Winter-Neuzugänge“ Marlon Frey und Stefan Velkov bleiben Zebras. Sportdirektor Ivo Grlic hat die Verträge mit beiden Akteuren verlängert. Frey bleibt für zwei weitere Spielzeiten, Velkovs Vertrag gilt für die kommende Saison mit einer anschließenden Options-Möglichkeit zur Verlängerung.

Am Samstag, 19. Juni geht es für die Spieler des MSV in die Saisonvorbereitung. Gestartet wird an der Westenderstraße mit einem Laktat-Test. Den Ligastart hat der Deutsche Fußball Bund für das Wochenende vom 23. - 26. Juli angesetzt. Die Pandemie und die derzeit noch eingeschränkten Möglichkeiten sorgen auch dafür, dass der Vorbereitungsplan flexibel an die jeweiligen Vorgaben angepasst werden muss. Offen ist derzeit deshalb, ob ein Trainingslager möglich ist. Ein erstes Testspiel mit dem SC Preußen Münster haben die Zebras für den 13. Juli vereinbart.