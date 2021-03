Nach dem Punktgewinn am Dienstag im Nachholspiel beim Halleschen FC, spielt der Fußball-Drittligist MSV Duisburg am Samstag, 20. März, um 14 Uhr, gegen Türkgücü München.

"Die Art und Weise, wie die Mannschaft gekämpft hat, hat mir gut gefallen“, so lautete das Fazit von MSV-Trainer Pavel Dotchev nach dem 1:1-Unentschieden. Die Gastgeber gingen zunächst durch Jan Scherbakowski in der 32. Minute in Führung. Nach der Halbzeit legte Moritz Stoppelkamp für Sturm-Routinier Aziz Bouhaddouz auf, der trocken in der 53. Minute zum 1:1 traf. Zehn Minuten vor dem Ende sah Wilson Kamavuaka die gelb-rote Karte, er wird im Spiel gegen die Münchener genauso fehlen wie Dominic Volkmer, der seine fünft gelbe Karte gesehen hatte.

Die Zebras hatten Halle früh unter Druck gesetzt, so wie Dotchev es im Vorfeld von seiner Mannschaft gefordert hatte: "Das frühe Attackieren hat die Mannschaft sehr viel Kraft gekostet. Trotzdem hat sie es gut gemacht.“ Die Schlussphase gehörte, trotz Unterzahl, den Meiderichern. Ademi vergab in der 86. Minute eine Doppelchance zum Ausgleich, Dominic Volkmer in der Nachspielzeit eine sehr gute Kopfballmöglichkeit. MSV-Sportdirektor Ivica Grlic haderte mit den vergebenen Möglichkeiten in der Schlussphase: „Wir müssen zielstrebiger sein!“

Pavel Dotchev muss nach den beiden Sperren gegen Volkmer und Kamavuak in der Startaufstellung wieder Kreativität beweisen, gegen Türkgücü München wollen die Zebras die kompletten drei Punkte an der Wedau behalten. Die Münchener mussten am letzten Wochenende eine deutliche 0:3-Heimniederlage gegen Hansa Rostock verkraften und gehen hochmotiviert in das Auswärtsspiel. Die Favoritenrolle liegt bei Türkgücü, die momentan auf Platz acht der Tabelle stehen und nach wie vor den Anschluss nach oben suchen.

Der MSV will seine Serie von Heimspielsiegen weiter ausbauen, verlassen können sie sich erneut auf ihre Fans, die wieder vor dem Stadion in ihren Autos sitzen und die Mannschaft mit einem Hupkonzert unterstützen wollen.