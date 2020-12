Die lange Verbundenheit zwischen dem renommierten Eventunternehmen und der Industriestadt mit dem größten Binnenhafen der Welt unterstreicht Flic Flac Mitbegründer Benno Kastein mit einer weiteren Investition. Ein zukunftsweisendes Zeichen in den aktuell sehr schweren Zeiten.

Bereits seit einigen Jahren hat die Verwaltung der Flic Flac Gruppe ihren Sitz im Duisburger Süden. Jetzt zieht sie um und bekommt gleichzeitig Zuwachs: In Walsum entsteht derzeit das neue, größere und effizientere Zentralbüro. In den Räumen an der Römerstraße lassen sich künftig alle Aufgaben der eigenen Kundenbetreuung, des Marketings und der Buchhaltung perfekt bündeln. Darüber hinaus bietet das angegliederte Werkstattgebäude ausreichend Platz für den Bau von Requisiten und die Entwicklung von Elementen für die einzigartigen Flic Flac Shows. Diese Kreativschmiede ist schon vor Ort.

Aktuell arbeiten Kollegen und Fachfirmen noch an der Fertigstellung und praktischen Ausstattung des neuen Domizils. Denn Flic Flac schaut aktiv nach vorn und arbeitet auf Hochtouren an einer neuen Show und der entsprechenden Tour. Ganz ausgerichtet auf die Voraussetzungen der Normalität mit Corona und Covid-19. Das Team des Circus- und Eventunternehmens freut sich schon heute auf ein Wiedersehen mit seinen Fans und denen, die es werden wollen im markanten schwarz-gelben Zelt.