Den Tag im September vergangenen Jahres hat der 75-jährige Essener bis heute nicht vergessen. Am 1. des Monats wurde ihm damals sein Portmonee samt EC-Karte an einer Bushaltestelle ander Haus-Berge-Straße geklaut. Und die mutmaßlichen jugendlichen Diebinnen machten von der gestohlenen Karte regen Gebrauch, holten

in den darauffolgenden Tagen vermutlich mehrfach Bargeld mit eben dieser

Debitkarte ab.

Insgesamt erbeuteten sie dadurch einen Bargeldbetrag invierstelliger Summe. Während der Bargeldabhebung wurden sie von einer Kamera

eines Automaten in der Essener Innenstadt aufgenommen. Mit diesen Lichtbildern

sucht die Polizei nun nach den Identitäten und Aufenthaltsorten der jungen

Frauen.

Den Link zu den Lichtbildern finden Sie hier:

Zeugen,die entsprechende Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Kriminalkommissariat 13 unter der 0201/829-0 zu melden