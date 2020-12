In der Corona-Krise sind kreative Ideen gefragt. Die Fachschaft Musik unterstützt durch viele musikalische Kollegen der Gesamtschule Borbeck hat sich eine weihnachtliche Überraschung für ihre Schüler ausgedacht: ein digitales Weihnachtskonzert. Am letzten Schultag, Punkt 19 Uhr ging es los. Das Musik-Ereignis wurde auf der Homepage freigeschaltet.

Bis dato hatten die Verantwortlichen absolute Geheimhaltungsstufe vereinbart. Die Überraschung ist gelungen.

Die vielen fröhlichen und besinnlichen Aufnahmen, die zusammenschnitten worden waren, haben die Schüler erreicht. Die waren beeindruckt von dem, was ihre Lehrer für sie hörbar und sichtbar auf die Beine gestellt hatten.

„Wir haben uns an den Aufbau der Weihnachtskonzerte der vergangenen Jahre orientiert“, erzählt Ann-Kristin Walter von der Fachschaft Musik, „es war lustig, auch mal kitschig, die Irish-Folk-Band spielte und am Ende stand die traditionelle Zugabe ‚O, du fröhliche‘ auf dem Programm.“