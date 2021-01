Der Tannenbaumschmuck vom „Weihnachtsbrunnen“ auf dem Katernberger Markt ist vergangene Woche abgenommen worden.

Vor über fünf Wochen wurde der Brunnen auf dem Katernberger Markt nach einer Idee von Optiker Dieter Sundermeier (Optik Faude) von den Gärtnermeistern und Floristen Thomas und Martin Knobel mit sieben fast 3 Meter hohen Tannen drapiert und einer fachmännisch zusammengebastelten Lichterkette (bestehend aus 3 Ketten) von Bernd Dreier (Elektromeister) beleuchtet.

In der Adventszeit haben Kinder und Eltern aus Katernberg daraus mit Liebe selbstgebasteltem Baumschmuck und Kugeln einen wunderschönen Mittelpunkt Katernbergs geschaffen.

Vater und Sohn Knobel haben jetzt alle Tannen zusammengepackt und an die Stadtgrenze Gelsenkirchen zu Bettina Maschlanka und ihrer Scharfherde transportiert. Die Schafe futtern die Nadeln, Zweige und auch die Rinde. So konnte mit den Tannen etwas Sinnvolles geschehen.

Der abgenommene Baumschmuck kann von den Eigentümern in der Friedhofsgärtnerei Knobel, Viktoriastr. 129 abgeholt werden. Die vom Katernberger Werbering finanzierte Aktion wird mit großer Wahrscheinlichkeit wiederholt.