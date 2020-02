Helena Kaufmann wollte nicht mehr darauf warten. Darauf, dass vielleicht einer ihrer ehemaligen Mitschüler die Initiative ergreift und die ganze Meute von damals zu einem fröhlichen Wiedersehen einlädt. "Unsere Schulentlassung jährt sich in diesem Jahr zum 50. Mal", erklärt die Schönebeckerin. Ein besserer Anlass ließe sich wohl kaum finden.

von Christa Herlinger

Die ehemalige Schülerin der Hauptschule an der Schloßwiese zögerte nicht lange. "Ich hatte einige Jahre zuvor meine Klassenkameradin Rosel Jansen zufälligerweise beim Einkaufen getroffen. Wir haben die Nummern getauscht und uns geschworen, irgendwann ein großes Wiedersehen zu organisieren." Zum Jubiläum wird dieses Vorhaben nun in die Tat umgesetzt. Gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang Jansen- die beiden drückten übrigens schon gemeinsam in der Klasse von Klassenlehrerin Irmgard Schürenberg in Borbeck die Schulbank - Helena Kaufmann, geb. Bucz, und Sigrid Starkemeier, geborene Zander, hat Rosel Jansen, geb. Schenk, schon eine Menge recherchiert.

Einige Einladungen kommen per Post

"Wir haben eine Vielzahl von Namen und von einigen sogar die Adressen", freut sich Kaufmann. Einige der ehemals 28 Klassenkameraden aus der "Neunten" des Enlassjahrgangs 1970 werden in diesen Tagen bereits Post von dem Quartett bekommen.

"Bei anderen fehlt uns bisher jeglicher Anhaltspunkt", so die Organisatorin. Deshalb bittet das Vorbereitungsteam nun alle Borbecker, das Foto von der Abschlussfahrt der Klasse nach Bad Honnef genau unter die Lupe zu nehmen. "Vielleicht erkennt ja der eine oder andere seinen Bruder oder seine Schwester, einen ehemaligen Nachbarn oder Arbeitskollegen", hoffen die Vorbereiter.

Im Juni soll das große Wiedersehen nach 50 Jahren stattfinden. "Das zweite seiner Art", verrät Helena Kaufmann. "Einmal haben wir uns kurz nach Ende der Schulzeit getroffen, die Folgetermine sind dann immer wieder geplatzt." Das soll diesmal auf keinen Fall passieren. In der Dampfe wollen sich die ehemaligen Hauptschüler zusammenfinden, Erinnerungen austauschen und Kontakte auffrischen.

Wer erkennt sich auf dem Foto wieder?

Wer sich auf dem Foto wiedererkennt, setzt sich bitte schnellstmöglich mit Helena Kaufmann, Tel. 0201/689237, Rosel Jansen, Tel. 0201/26677888 oder Sigrid Starkemeier, Tel. 0201/688672 in Verbindung.