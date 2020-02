Holzsteg am Reuenberg bedarf dringender Aufarbeitung - doch wer ist zuständig? Herbert Schmitz und seine Vereinskollegen des KGV Reuenberg scheuen sich nicht vor Mehrarbeit. Die 1986 gegründete Gartenanlage halten sie in Schuss und auch den öffentlichen Weg, der vom Parkplatz der Laubenpieper vorbei am Steenkamp Hof entlang der Gartenanlage führt, haben sie im Blick.

von Christa Herlinger

Regelmäßig werden die Brombeersträucher zurückgeschnitten, auch Mülleimer haben die Kleingärtner anbringen lassen. "Die leeren wir regelmäßig", berichtet Schmitz. "Denn", so betont der Vorsitzende, "schließlich möchten wir es ja auch sauber haben."

"Da muss dringend etwas gemacht werden."

An dem Holzsteg, der über einen kleinen Bachlauf führt, endet das Engagement der Vereinsmitglieder. "Da müsste jetzt aber dringend etwas gemacht werden", so Herbert Schmitz. Der Vereinsvorsitzende steht mit seiner Meinung nicht alleine da. Auch Gartenkollege Sascha Hartmann bereitet der marode Zustand der Brücke Sorgen: "Die Bretter sind locker und morsch, haben teilweise große Löcher. Unser Garten liegt ganz in der Nähe der Brücke und meine Kinder haben dort immer gerne gespielt", so Hartmann.

Gartenbesitzer hat Angst um seine Kinder

Das würde er jetzt allerdings nicht mehr gerne sehen. "Seit dem das Geländer abgebrochen ist, habe ich viel zu viel Angst, dass sie herunterfallen." Die Gefahr besteht auch für alle anderen Nutzer. "Der Weg wird stark frequentiert", weiß Herbert Schmitz: Von Schülern, die mit dem Rad zur Schule fahren und auch wieder zurück, von Hundebesitzern und Spaziergängern. "Und auch von Rollstuhlfahrern", hat der Vorsitzende mehrfach beobachtet. "Stürzt jemand von der Brücke, dann wird es schwierig, aus dem sumpfigen Gelände wieder herauszukommen. Für Rollstuhlfahrer und kleine Kinder ist das sicher unmöglich."

Wer ist eigentlich zuständig?

Wer für die Pflege des öffentlichen Grüns und damit auch der Brücke zuständig ist, ist unklar. Das muss man auch bei der Stadt Essen erst einmal eruieren. Bis Redaktionsschluss war man allerdings noch zu keinem konkreten Ergebnis gekommen. Es kann also noch etwas dauern, ehe Fachleute sich des Geländers und der morschen Bohlen dort annehmen.

Das Geländer fehlt, die Bretter sind locker und morsch. Herbert Schmitz vom Kleingartenverein Reuenberg macht sich Sorgen um den Zustand der Holzbrücke. Foto: cHER