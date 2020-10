Am Wochenende kann es wieder einmal eng auf der A52 werden. Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr sperrt von Freitag (16.10.) um 21 Uhr bis Montag (19.10.) um 5 Uhr an der A52 die Ausfahrt Essen Haarzopf in Fahrtrichtung Düsseldorf.

Weil in dieser Zeit die Fahrbahn saniert wird, ist während der Arbeiten in Höhe der Anschlussstellen Essen-Rüttenscheid und Essen-Haarzopf zudem nur ein Fahrstreifen frei. Straßen.NRW baut an diesem Wochenende auf einer Strecke von 550 Metern auf dem rechten Teil der Strecke eine neue Fahrbahndecke ein. Eine Umleitung für die Ausfahrt Essen-Haarzopf ist mit dem roten Punkt beschildert.

Lärmmindernder Asphalt auf 5,5 Kilometern

Die Bauarbeiten sind Teil der Sanierung der Strecke zwischen Essen-Rüttenscheid und dem Dreieck Essen-Ost. Straßen.NRW wird zukünftig auf dem gesamten Teil der Strecke von 5,5 Kilometern Länge lärmmindernden, offenporigen Asphalt (OPA) einbauen. Zudem erneuert Straßen.NRW dort bis voraussichtlich Mitte 2023 die Schutzeinrichtungen, die Verkehrszeichenbrücken und die Entwässerungsleitungen. Außerdem werden die Brückenbauwerke und die Lärmschutzwände saniert.