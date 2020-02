„Die Leseförderung der Kinder ist an unserer Schule ein wichtiger Aspekt. Wir möchten sie motivieren und ihnen das Lesen schmackhaft machen“, erklärt Astrid Schlicker, Schulleiterin der Schlossschule. Das dürfte den Organisatoren der Autorinnenlesung auf ganzer Linie gelungen sein.

von Doris Brändlein



Kinder- und Jugendbuchautorin Frauke Angel ist nicht das erste Mal in Essen. „Ich bin ein Ruhrgebietskind, bin in Essen geboren. Seit meinem sechsten Lebensjahr bin ich aber inzwischen 35 Mal umgezogen und wohne jetzt mit meiner Familie in Dresden.“

Geht ab wie Schmitz' Katze

2017 hat sie ihr erstes Kinderbuch herausgebracht, aus dem sie den Kids der Borbecker Grundschule an diesem Vormittag vorlesen will. Der Titel "Geht ab wie Schmitz' Katze" deutet schon an, dass Angels Bücher nicht den Genres Fantasy oder Märchen zuzuordnen sind. „Ich schreibe über realistische Situationen, zum Beispiel über drogenabhängige Eltern, Mobbing oder eben, wie in dem Buch, aus dem ich heute vorlese, über eine streikende Mutter.“

Hausfrau legt Arbeit nieder

Ideen zu ihren spannenden, humorvollen und klugen Geschichten sammelt die Autorin im Alltag. „Ich habe zuhause eine Pralinenschachtel, wo alles reinwandert, was mir begegnet.“ Nicht nur Zeitungsschnipsel mit spannendem Inhalt finden sich darin. Auch Hunderte von Kinderbriefen mit Themen, die die Kids beschäftigen. „Vor 20 Jahren habe ich von einer Hausfrau in Amerika gelesen, die in Streik getreten ist, weil sie es satt hatte, ihre Familie zu bedienen. Als ich dann selbst Mutter war, konnte ich das sehr gut nachvollziehen und habe eine Geschichte dazu geschrieben“, verrät Angel.

Kinder und Kollegium gleichermaßen fasziniert

Mit dieser Geschichte zieht sie die 188 Kids der Schlossschule in ihren Bann. Auch das Kollegium lässt sich mitreißen. Mit vollem Körper- und Stimmeinsatz ist sie bei der Sache. Doch nicht nur Gelächter ist immer wieder zu hören, auch zum Nachdenken über das eigene Verhalten regt der Text die Schülerinnen und Schüler an. Die Leselust ist auf jeden Fall geweckt. Sireen (9), deren Lieblingsbuch eigentlich Bella Lara ist, kann sich gut vorstellen, auch Schmitz Katze zu lesen. Mit vollem Körper- und Stimmeinsatz bei der Sache: Frauke Angel in der Turnhalle der Borbecker Grundschule. Foto: Brändlein