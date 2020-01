Wenn Elke Zbiera, Leiterin des Kältehilfe-Teams beim Roten Kreuz in Essen, die Nachricht vom Deutschen Wetterdienst erhält, geht alles ganz schnell: Ihr Team versammelt sichauf dem Gelände der Borbecker Rot-Kreuz-Bereitschaft am Wolfsbankring 5a, die vorbereiteten Zelte werden beheizt und Verpflegung bereitgestellt. Denn ab null Grad Celsius eröffnet die Kältehilfe.



Ab jeweils 21 Uhr stehen für diejenigen, die in kalten Winternächten einen warmen Schlafplatz benötigen, 20 Betten bereit. Zwei 30 Quadratmeter große Zelte haben die Helferinnen und Helfer für die Übernachtungsgäste aufgebaut. Wie in den vergangenen Jahren sind auch Hunde willkommen.

Neue Zelte und stabile Feldbetten

Weil das Projekt im letzten Jahr großzügig durch Spenden unterstützt wurde, konnten Zbiera und ihre Mitstreiter die Ausstattung noch besser auf die Bedürfnisse der Obdachlosen anpassen. „Wir haben neue Zelte und stabilere Feldbetten angeschafft. Ein Sichtschutz um das Gelände sichert die Privatsphäre der Gäste. Wir wollen, dass sich Menschen in schwierigen Lebenslagen bei uns wohlfühlen. Sie erhalten ein warmes Abendessen, eine heiße Dusche und am nächsten Morgen auch ein Frühstück, bevor sie sich wieder auf den Weg in den oft kräftezehrenden Tag machen“, berichtet die ehrenamtliche Leiterin.