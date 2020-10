Die Zahl der Corona-Infektionen steigt. Im gesamten Land und auch in der Stadt Essen. Damit häufen sich auch Infektionsfälle in den Schulen. So gibt es an der Gesamtschule Borbeck aktuell zwei positive Corona-Fälle. Es läuft eine Umfeldanalyse.

An der Realschule im Bezirk Zollverein wurde ein Mitglied der Schülerschaft positiv auf das Coronavirus getestet. Für das nähere Sitzumfeld wurde eine häusliche Quarantäne angeordnet, da am Sitzplatz kein Mund-Nase-Schutz getragen wurde und die Sitzabstände unter 1,5 Meter betragen.

An der Gesamtschule Bockmühle in Altendorf gibt es aktuell zwei neue positive Corona-Fälle in der Schülerschaft. Auch hier wurde jeweils für das direkte Sitzumfeld eine häusliche Quarantäne angeordnet.

An der Hauptschule an der Wächtlerstrasse im Südostviertel gibt es einen positiv auf das Coronavirus getesteten Schüler. Auch hier wurde für das direkte Sitzumfeld eine häusliche Quarantäne angeordnet.

Auch die Berta-von-Suttner-Realschule Essen in Rüttenscheid ist betroffen. Dort gibt es ebenfalls einen positiven Corona-Fall in der Schülerschaft. Auch hier wurden Quarantänen für das nähere Sitzumfeld ausgesprochen.

An der Gervinusschule in Frohnhausen entscheidet das Lagezentrum der Unteren Gesundheitsbehörde über mögliche notwendige Maßnahmen. Auch hier ist ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet.

Am Gymnasium Borbeck ist ein Mitarbeiter betroffen und positiv auf das Coronavirus getestet. Da an der Schule alle Hygienevorkehrungen eingehalten wurden, sind keine weiteren Maßnahmen notwendig.

An der Parkschule Essen im Stadtteil Altenessen gibt es einen positiven Fall in der Schülerschaft. Bei zwei Schülern wurden Abstriche durchgeführt, darüber hinaus sind weitere Quarantänen nicht erforderlich.

Am Donnerstagmorgen (08.10.) waren in Essen 297 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Erkrankungswelle Ende Februar / Anfang März sind es insgesamt 2.349 Essener. In den vergangenen sieben aufeinanderfolgenden Tagen (01.10.–07.10.) hat es 276 Neuinfektionen gegeben, was einen Inzidenzwert (Anzahl infizierte Personen pro 100.000 Einwohner) von 46,6 ausmacht.