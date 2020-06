DFB-Pokalfinalist SGS Essen verliert das Liga-Duell gegen den kommenden Endspielgegner VfL Wolfsburg Ganz Fußball-Essen ist schon heiß auf den 4. Juli: Da steht Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen im Finale des DFB-Pokals. Der kommende Endspielgegner VfL Wolfsburg war am vergangenen Samstag zu Gast und konnte die Liga-Generalprobe mit 3:0 gewinnen.

Von Charmaine Fischer

Doch schon am heutigen Mittwoch (18 Uhr) können die Ruhrstädterinnen im nächsten Geister-Heimspiel die durchwachsene Leistung gegen den Spitzenreiter aus Niedersachsen wieder vergessen machen.

Dann ist nämlich der 1. FFC Frankfurt zu Gast im Stadion Essen. Lediglich drei Zähler trennen die beiden Vereine voneinander: Die SGS liegt momentan mit 28 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz, die Frankfurterinnen rangieren mit 33 Zählern auf Rang vier.

Während es im DFB-Pokal für das Team von Trainer Markus Högner mit dem historischen Einzug in das Finale bislang perfekt läuft, haben die Essenerinnen ligatechnisch noch Verbesserungsbedarf: Die Partien gegen den abstiegsbedrohten 1. FC Köln (0:1) und gegen Liga-Primus VfL Wolfsburg (0:3) gingen beide verloren. Gegen Frankfurt soll nun der erste Liga-Sieg seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs her. Die Wolfsburgerinnen hatten im Stadion Essen Grund zum Jubeln. Foto: Gohl (Archiv)