Frauenbundesligist SGS Essen kann ein weiteres vielversprechendes Talent für die kommende Saison vorstellen: Die 18-jährige Nina Räcke wechselt von der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg ins Ruhrgebiet und unterschreibt für drei Jahre.

Die Innenverteidigerin spielte bereits für die deutsche U19 Nationalmannschaft und hat mit ihren jungen Jahren schon 36 Partien in der zweiten Frauen-Bundesliga absolviert. Mit Ihrem Wechsel nach Essen erfüllt sie sich nun den Traum in der ersten Liga zu spielen. "Ich freue mich darauf, in Essen einen neuen Lebensabschnitt beginnen zu können und mich in einem tollen Team zu beweisen. Ich erwarte eine spannende Zeit, in der ich viele Erfahrungen sammeln kann und mich sowohl sportlich als auch menschlich weiterentwickeln werde", erklärt Räcke ihren Wechsel.

Nach Baaß und Thiemann dritter Neuzugang

Nach den Verpflichtungen von Antonia Baaß (VfL Wolfsburg II) und Sophia Thiemann (Arminia Bielefeld), kann die SGS damit bereits den dritten Neuzugang für die neue Spielzeit vorstellen.

„Ich freue mich sehr darüber, dass sich Nina für das Konzept der SGS entschieden hat. Nina hat in jungen Jahren schon eine Menge Erfahrung sammeln können, auch sie passt perfekt in unser Anforderungsprofil", findet SGS-Trainer Markus Högner.