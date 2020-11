Selbstbedienung ist angesagt. In der Sparkassenfiliale Schonnebeck an der Huestraße 148 und nun auch in Altenessen an der Altenessener Straße 382 – 386 (gegenüber AlleeCenter). Beide Filialen haben lediglich den SB Bereich geöffnet. Die Filialen bleiben vorübergehend geschlossen, um den Gesundheitsschutz der Kunden und Mitarbeitenden zu gewährleisten.

Hintergrund sind Corona-Fälle, auf die die Sparkasse, in Absprache mit allen zuständigen Stellen, reagieren muss.

Sparkassenkunden aus Schonnebeck können auf die benachbarten Filialen in Kray (Krayer Straße 227), Katernberg (Katernberger Straße 40) oder Stoppenberg (GelsenkirchenerStraße 5-7) ausweichen. Für die Altenessener sind die Filialen Altenessen-Süd (Altenessener Str.

230), Katernberg (Katernberger Str. 40), Stoppenberg (Gelsenkirchener Str. 5/7)

sowie Bergeborbeck (Bocholder Str. 257a) Anlaufstelle. Alternativ stehen Mitarbeiter in der Medialen Filiale der Sparkasse Essen telefonisch zur Verfügung unter Tel. 0201/103-5000.