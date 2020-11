Es schön ist im Ruhrtal zwischen Mülheim und Werden, darüber sind sich Bewohner und Besucher meist einig. Dass es aber auch einer außergewöhnlichen Vielzahl von Tieren hier gut gefällt, ist vielen nicht so bewusst. Julia Marx kam bei den coronabedingt besonders häufigen Wanderungen mit ihrer Familie im Frühjahr dieses Jahres die Idee, genau diesem Thema ein Kinderbuch zu widmen. Entstanden ist das Kinderbuch „Oskar und die Tiere im Ruhrtal“.

Zwei Mitstreiter fand sie in Reiner Worm, der seit vielen Jahren genau diese Tiere im Ruhrtal fotografiert, und in Prof. Heiner Eckels, der kindgerechte Verse zu diesen Bildmotiven geschrieben hat.

Lachen über lustige Gedichte

Die Geschichte fast der Klappentext so zusammen: „Oskar, ein sechsjähriger Junge, liebt die Tiere. Er wohnt im Ruhrtal im Süden von Essen. Heute ist ein wunderbarer Sommertag. Er schnappt sich sein Fahrrad und fährt an der Ruhr entlang zu seinem Opa, der ihn auf seinem Boot mitnimmt. Unglaublich, was es hier alles an Tieren zu entdecken gibt – mitten im Ruhrgebiet mit seinen Millionen Menschen! Davon erzählt Dir Oskar in diesem Buch. Du lernst aber nicht nur viel über die Tiere, sondern kannst auch über die lustigen Gedichte lachen, die Heiner Eckels für sie geschrieben hat.“

Ein solches Gedicht steht beispielsweise neben der ganzseitigen Nahaufname eines prächtigen Buchfinks, es heißt da: „O schau, ein Fink fliegt da vorbei, /er fliegt bestimmt zur Bücherei!“

Zweite Ebene im Buch

„Die Reime sind zum Teil einfach lustig, zum Teil transportieren sie aber auch ernste Themen, wie z.B. Abschied und Sterben im Gedicht vom Schwan“, erklärt Julia Marx. „Das Buch bekommt so neben den Fotos und dem erzählenden Text noch eine zweite Ebene. Das macht auch beim Vorlesen besonderen Spaß und lädt dazu ein, das Buch immer wieder in die Hand zu nehmen“, fügt sie hinzu.

Erschienen ist „Oskar und die Tiere im Ruhrtal“ in einem Kettwiger Verlag, es umfasst 80 Seiten im A4-Querformat und ist für 16,80 Euro unter anderem im örtlichen Buchhandel erhältlich.