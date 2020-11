Insgesamt neun Privatgärten an der Ruhr hatten auch in diesem Jahr wieder an bis zu vier Wochenenden ihre Pforten geöffnet und mit den Eintrittsgeldern Spenden für gemeinnützige Einrichtungen gesammelt.

Die Bonnekamp-Stiftung in Essen-Katernberg erhielt nun eine Spende über 3.400 Euro für die Anlage eines Halbtrocken- beziehungsweise Trockenrasens von circa 800 Quadratmetern Größe auf dem Areal der Stiftung auf der Bonnekamphöhe.

Die Anlage soll der Erhaltung beziehungsweise dem Wiederaufbau der Insektenpopulation dienen, der eine Schlüsselrolle für die Bewahrung der Biodiversität zugeschrieben wird. Weitere Spenden der Offenen Gärten an der Ruhr gehen an die Aktion Menschenstadt (3.400 Euro) und die Kinderpatenschaften Hattingen (1.000 Euro).