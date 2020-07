Samstag 11.00 Uhr , Treffpunkt kleine Vogelheimer Grünlanlage an der Kreuzung Gladbecker/Vogelheimer Strasse

Das Leben im Stadtteil kann auf viele Arten verbessert werden - wichtige Mosaiksteine dazu sind gute Schulen und Wohnungen. Aber die Stadt trägt auch die Verantwortung für gute Spielmöglicheiten der Kinder.

Seit vielen Jahren schmückt sich Essen mit dem Titel "Großstadt für Kinder". Stadtoffiziell ist hier Kampagneziel: "Jedes Kind findet in seiner Umgebung anregungsreiche und saubere Spiel- und Bewegungsräume". Deshalb wollen Grüne am Samstag, dem 25. Juli für den Stadtteil Vogelheim mit einer Fahrradbereisung feststellen, wie an verschiedenen Spielplatzstandorten die aktuelle Spielgeräte-, Sandkasten- aber auch Müll oder Sanierungslage aussieht. An welchen Standorten gar kein Spielplatz mehr vorhanden ist, weil er bereits aus Einspargründen gänzlich abgebaut wurde, ist genauso wichtig.

In diesem Jahr wurden Spielplätze ja wegen der Coronakrise auch längere Zeit gesperrt. Gerade in diesem Sommer in dem nicht wenig Kinder und deren Familien auf eine größere Reise verzichten müssen, sind sie auf nah gelegene Spielplätze besonders angewiesen. Mit den frischen Informationen wollen Grüne dann nach der Sommerpause in der neugewählten Bezirksvertretung handfest darum kämpfen,dass notwendige Spielplatzverbesserungen auch die notwendigen Mittel bekommen.

Die Grünen im Bezirk V laden herzlich dazu ein, dass sich Bürger*innen aus dem Stadtteil an dieser Erkundung beteiligen -. Geplante Zeitdauer der Fahrrad -Spielpaltzbereisung sind etwa 2 Stunden.

Mit freundlichen Grüßen Walter Wandtke U. Markus Spitzer-Pachel - Stadtteilkoordinatoren und Sprecher der Grünen im Bezirk V