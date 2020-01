Zum ersten Nordstammtisch des neuen Jahrzehnts und spannenden Kommunalwahljahres (am 13. September wird gewählt) laden die grünen Nordlichter am 8. Januar wieder in die Zeche Helene ein. Schwerpunkt ist diesmal der Ausbau des Radverkehrs. Ulrich Pabst, parlamentarischer Arm der Grünen in der Bezirksvertretung VI, dort auch Radverkehrsbeauftragter, wird Möglichkeiten vorstellen, wie ein effektiveres Netz der Radverkehrshauptrouten in Zukunft aussehen sollte.

Diese Konzepte sind Zwischenergebnisse der grünen AG Radverkehr zum Thema "Überarbeitung des Hauptradroutennetzes der Stadt Essen". Wir hoffen auf eine angeregte Diskussion, um so noch weitere Vorschläge berücksichtigen zu können. An diesem Abend liegt der Fokus natürlich auf dem Norden der Stadt, wenn auch klar ist, dass dieses Netz mittlerweile in ganz Essen funktional in die Jahre gekommen ist. Großprojekte wie die Radschnellwege RS1 (Hamm- Essen - Duisburg) und RSMR (Essen-Bottrop-Gladbeck) können dem Radverkehr aber bald ganz neue Möglichkeiten gerade im Berufs- und Alltagsverkehr eröffnen.

Speziell für die Stadtteile im essener Norden wird aber ausdrücklich zusätzlicher Input der Kenner*innen vor Ort gewünscht, die die Wege täglich fahren und sie damit am besten beurteilen können. Wer uns mit Rat und Tat unterstützen möchte, ist herzlich willkommen!

Neben diesem Schwerpunkthema stehen u.a. Walter Wandtke als Stadtteilkoordinator und Ratsherr im Bezirk V und Uli Pabst als Bezirksvertreter und Stadtteilkoordinator für den Bezirk VI für die verschiedenen Fragen der Politik vor Ort zur Verfügung.

Einladung für alle Interessierten - gern auch nicht Parteimitglieder,

8. Januar; 19.30 Uhr, Zeche Helene - im Bistro Orange; Twentmannstraße 125;

Haltestelle Helenenpark - Buslinie 140 ; Essen, NRW 45326