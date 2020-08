Neben den laufenden Planungen zum dritten Bauabschnitt des Berthold-Beitz-Boulevards von der Frohnhauser Straße bis zur Hans-Böckler-Straße bereitet das Amt für Straßen und Verkehr der Stadt Essen zurzeit auch den in 2021 vorgesehenen Bau des zweiten Bauabschnitts des Berthold-Beitz-Boulevards von der Bottroper Straße bis zur Feilenstraße (ehemals Bamlerstraße) vor.



Der Berthold-Beitz-Boulevard soll zwischen der Bottroper Straße und Feilenstraße im Nordviertel aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens vierspurig ausgebaut werden. Um die Verbreiterung der Fahrbahn zu ermöglichen, wird die ehemalige Eisenbahnbrücke, die über dem Berthold-Beitz-Boulevard verläuft und sich zwischen dem Firmengelände Fa. Sutter und dem Assmannweg befindet zurück gebaut. Die Rückbauarbeiten werden etwa drei Wochen in Anspruch nehmen. In dieser Zeit wird der gesamte Verkehr einspurig im Bereich der zurückzubauenden Brücke geschleust. Die bislang eingeschränkte Durchfahrtshöhe für den Schwerverkehr kann aufgehoben werden.

In der Nacht von Samstag, 8. August, auf Sonntag, 9. August, kommt es von 21 bis 5 Uhr zu einer Vollsperrung im Bereich der zurückzubauenden Brücke, um die Brücke abzuheben. Eine weiträumige Umleitung, auch für den ÖPNV sowie den Rad- und Fußverkehr wird eingerichtet und ausgeschildert.