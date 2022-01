In einem Schreiben an die Geschäftsführung der Ruhrbahn, sowie an das Amt für Straßen und Verkehr der Stadt Essen hat der FDP Kommunalpolitiker Thomas Spilker jetzt dringend um Erneuerung des Fahrbahnbelages im Bereich der Katernberger Straße zwischen dem Tripple Z und der Trabrennbahn gebeten.

Nicht nur eine dringende Erneuerung des Straßenbelages an der unfallträchtigen Stelle sieht Spilker. Auch ist sofortigen Handlungsbedarf gegeben, um die Verkehrssicherheit im betroffenen Straßenabschnitt aufrecht zu erhalten. Thomas Spilker: Es müssen kurzfristig Verkehrsschilder mit dem Hinweis „Allgemeine Gefahrenstelle“ mit dem Zusatz Bodenunebenheiten aufgestellt und temporär eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf mindestens 20 Km/h angeordnet werden. Die Beschwerden, die Geschäftsleute aus der Katernberger Werbegemeinschaft an mich weiter geleitet haben sind voll berechtigt. Ich gehe davon aus, nachdem die zuständigen Stellen nunmehr Kenntnis haben, dass der beschädigte, unfallträchtige Straßenbereich von ca. 250 Metern Länge, bald wieder hergestellt sein wird.RE