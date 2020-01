Bis Mitte dieses Jahres verlegt die Emschergenossenschaft im Rahmen der Renaturierung der Berne neue Abwasserkanäle in der Hundebrinkstraße vom Niehusmannskamp bis zur Lierfeldstraße. Die Hundebrinkstraße ist ab Niehusmannskamp Einbahnstraße in Fahrtrichtung Lierfeldstraße. Der Verkehr in Fahrtrichtung City wird mit einer Umleitungsempfehlung über die Lierfeldstraße / Altenessener Straße geführt.