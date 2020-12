Das Karnaper Bürgerbündnis rund um Thorsten Kaiser verteilte am vergangenen Samstag gemeinsam mit Dirk Heidenblut (MdB der SPD) über 60 kleine Weihnachtsüberraschungen im Stadtteil – natürlich unter strengen Hygienebedingungen.



Mit zwei vollgepackten Handkarren zog man von Tür zu Tür und stattete in erster Linie den Senioren einen Besuch ab. Die Freude und auch die Überraschung waren groß! „Wir wollten die Menschen, die am meisten von den Einschränkungen und den Veränderungen durch Corona betroffen sind, erreichen. Ältere Menschen, die alleine sind, ältere Menschen die krank sind und an ihre Wohnungen gebunden sind“, erklärte Thorsten Kaiser. Dirk Heidenblut zeigte sich beeindruckt von der Aktion: „Dass Hausbesuche die Besuchten zu Tränen rühren, habe ich auch noch nie erlebt. Es zeigt aber, wie wichtig auch und gerade in Corona Zeiten ist, zu zeigen, man ist nicht alleine, nicht vergessen!“ Zur Nachahmung empfohlen!