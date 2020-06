Müllablagerungen im Stadtteil Karnap

Auch am heutigen Samstag (13.06.2020) wurden im Stadtteil Karnap wieder dreißig Müllablagerungen erfasst.

Hinzu kommt ein Adressenfund am Container Standort Arenbergstraße Beisenkampsfurth, so der Administrator der Facebook-Gruppe „Gegen die Vermüllung des Stadtteils Karnap“ Denis Gollan.

Weiterhin fordere ich: höhere Bußgelder, Aufklärung zum Thema „Müll“ in Schulen. Aber auch die Sensibilisierung von Wohnungsbaugesellschaften bei „Müll Verstößen“, sowie den intensiven Einsatz von Mülldetektiven vor Ort.