Statt das Laub in der Bio-Tonne zu entsorgen, sollte man es im Garten recyceln. In Form von Humus liefert es Nährstoffe und als Deckmaterial schützt es vor der Winterkälte. Beetpflanzen können mit einer Schicht Laub optimal bedeckt werden, Bäume versorgen sich durch die herabgefallenen Blätter wieder selbst mit Nährstoffen. Auch besonders empfindliche Pflanzen freuen sich über einen Laubdecke. Laub hat auf dem Rasen nichts zu suchen. Unter der Laubschicht drohen hier Pilzerkrankungen. Auch im Gartenteich sollte laubfrei bleiben. Die im Wasser verrottenden Blätter sorgen über die Jahre nicht nur für ein Verlanden des Teichs, sondern reichern das Wasser auch unnötig mit Nährstoffen an und fördern so die Algenbildung.

Für den Winterschlaf des Igels bauen wir im Spätherbst immer eine Laubburg. Bisher hat sich aber der stachelige Geselle bei uns noch nicht blicken lassen. Vielleicht sollte ich die Burg zusätzlich unterkellern!