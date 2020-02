Historische Formen der Außenwerbung waren in früheren Jahrhunderten die Nasenschilder, die leider in vielen Ortschaften später verrotteten und dann auch demontiert wurden. Schön zu sehen, dass dann doch wieder eine Renaissance dieser Schilder eingeläutet wurde. In Rothenburg o.d.T. verstärken diese Ausleger das mittelalterliche Flair der Altstadt.