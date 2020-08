Nach einer vermeintlichenSchutzgelderpressung nahmen Spezialeinheiten der Essener Polizei am

Mittwochabend einen Tatverdächtigen in Essen-Steele fest.

Zwei weitere Täter stellten sich der Polizei.



Über Monate wurde

schon eine sechsstellige

Summe erpresst

Die Polizei Essen berichtet: Die Täter sollen den Besitzer eines Cafés am Kaiser-Otto-Platz mit Waffengewalt bedroht haben. Nach jetzigenErkenntnissen soll es sich um Schutzgelderpressungen handeln, die seit mehreren Monaten gegen den Cafébetreiber vollzogen wurden und in deren Rahmen bis jetzt bereits eine Summe in sechsstelliger Höhe übergeben worden sein

soll. Die Ermittlungen dauern an.