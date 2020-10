Ein Zeuge beobachtete heute Vormittag in Essen-Kray in der Nähe der Adlerstraße eine Auseinandersetzung zwischen 3 Männern, die sich mit Schwertern gegenüber standen. Ein Motorrad-Polizist wurde zum Einsatzort geschickt.



Die Polizei Essen berichtet: Drei mit Schwertern kämpfende Personenmeldete ein besorgter Anrufer heute Vormittag (Donnerstag, 15.10., 11:34

Uhr) über den Polizeinotruf. Nahe eines Autohauses an der Adlerstraße in Leithe

sollten sich demnach die Kontrahenten auf einer Rasenfläche gegenüberstehen.

Überraschung

am Einsatzort

Einbewaffneter Kradfahrer der Polizei traf wenig später am Einsatzort ein und

beendete nach wenigen Augenblicken die Auseinandersetzung. Bereits seine ersten

Ermittlungen hatten zur Folge, dass der Beamte keine weiteren Polizeieinheiten

zur Klärung der Auseinandersetzung benötigte und dies auch über den Polizeifunk

mitteilte.

Die mit Degen bewaffneten Gegner gaben an, dem dort befindlichenFechtclub anzugehören. Aufgrund der sich verschärfenden Corona- Situation habe

man sich entschlossen, im Freien an der frischen Luft zu trainieren. Natürlich

unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften, zu denen die benutzten

Trainingswaffen und auch die Schutzaufrüstungen zählen. Beruhigt über den

Ausgang des Einsatzes beendete die Notrufzentrale den Einsatz.