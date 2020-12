In dieser außergewöhnlichen Advents- und Weihnachtszeit wird die Gemeinde St. Georg in Heisingen in den Familien und Gemeinschaften präsent sein - neben den durch die Pfarrei St. Josef Essen Ruhrhalbinsel angekündigten pfarreiweiten Aktionen.

Die Termine sind:

Seit dem 1. Advent finden wieder Vorabendmessen statt und zwar samstags um 18.30 Uhr. Anmeldung über die Listen in der Kirche und auch online auf der Homepage der Pfarrei.

Der Tannenbaumverkauf der Pfadfinderschaft St. Georg hinter der Kirche findet statt Montag bis Freitag von 17 bis 18.30 Uhr; Samstag von 9 bis 16 Uhr sowie Sonntag von 11 bis 13.30 Uhr.

Die Kirche wird in der gesamten Adventszeit von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet sein, auch montags! "Leise instrumentale Musik wird zu hören sein.", heißt es in der Ankündigung.

Täglich wird die Kirche von 17 Uhr bis 20 Uhr - nach der Schließung - voll beleuchtet sein, sodass die bunten Kirchenfenster als Adventsfenster in den Stadtteil leuchten.

Ab dem 2. Adventssonntag stehen auf dem Kirchplatz von St. Georg in Heisingen fünf Tannenbäume bereit. Einer der Bäume soll ein „Segensbaum“ werden: an ihm werden Segenswünsche zum Mitnehmen hängen. Die anderen vier Bäume können von allen kleinen und großen Heisingern geschmückt werden.

Vor dem 4. Advent wird, wie in jedem Jahr, in der Kirche die Krippe aufgestellt. Ab dem 4. Advent kann dort auch wieder das Friedenslicht aus Bethlehem abgeholt werden, das die Pfadfinder auch nach Heisingen bringen werden.

Am Heiligen Abend wird es für Familien nachmittags einen besonderen Spaziergang mit Stationen geben, um vielen Familien einen Besuch in der Kirche an Hl. Abend möglich zu machen. Der Weg führt über einen Sternenweg mit Hilfe einer Online-Karte von der Kirche durch die Dorfmitte wieder zurück zur Kirche (Dauer ca. 20 Minuten). Auf dem Weg gibt es an fünf Erlebnisstationen Kreatives und Tierisches, Zeit zum Staunen, spannende QR-Codes, etwas zum Mitnehmen und Mitmachen. "Bringt also bitte ein Smartphone mit.", heißt es in der Ankündigung.

Am Heiligen Abend wird in einem aufgenommenen Krippenspiel in einer Dauerschleife von Kindern erzählt, was in dieser besonderen Nacht geschehen ist. Dafür ist die Kirche durchgehend von 12.45 bis 17.30 Uhr geöffnet. Um eine gute Verteilung aller Gäste zu ermöglichen, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich . Die Anmeldung erfolgt nur online und zwar für ein Zeitfenster.