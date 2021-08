"Jede Geschichte gibt es nur einmal: Im Moment des Erzählens, der Gegenwart des Zuhörens."

„Geboren im Jahr des ersten Bühnenauftritts der Rolling Stones und des letzten der Norma Jean Baker, im Tal der Wupper, feuchtkalte Heimat auch des Friedrich, der Else, des Johannes, der Pina. Gehaust und gewildert zu Delbrück im schwarzen Osten von Westfalen, später wieder im Bergischen, dann in München, Italien und Berlin.

Der Erzähler lernte und arbeitete in und auf unterschiedlichen Feldern: Fußball, Straßen, Oliven, Sozialberufe. Und stets auf der Welt bedeutenden Brettern.

Als Sozial- und Theaterpädagoge mit Diplom kam er Mitte der 90-er ins Ruhrgebiet. Brachliegendes interessierte, künstlerisch-soziale Impulse und Gestaltung. Für Forum kunstvereint e.V. begann er seine bühnenkünstlerischen Projektarbeiten in der Stadt und ihren Schulen.

So gehört der Erzähler zu den Gründungsmitgliedern des Consol Theaters in Gelsenkirchen-Bismarck.

Inzwischen gilt er mit seinen frei erzählten, literarischen, gelesenen oder rezitierten Programmen für Kinder und Erwachsene als „Geschichtenerzähler auf Consol“, freut sich über ein stetig wachsendes Stammpublikum und wird deutschlandweit eingeladen.

Der Erzähler wohnt mit seiner Familie in der verbotenen Stadt Dortmund und scheut nicht die täglichen Grenzüberschreitungen zwischen den Welten.

Am Donnerstag, den 07.10.2021

Um: 19:00 Uhr

Ca. bis 21:00 Uhr

Eintritt: Kostenlos

Teilnahme nur mit einer verbindlichen Anmeldung!

In der St. Barbara Kirche

Barbarastraße 5

45307 Essener Systemhaus

Nähre Infos unter:

Kamblickweg 27 • 45307 Essen

Fon: 0201 88 42 308

E-Mail: kray@stadtbibliothek.essen.de

eMail: maryam.alizadeh@stadtbibliothek.essen.de

