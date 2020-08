Sie haben es wahrscheinlich am vergangenen Samstag alle gelesen: Redakteurin Beatrix von Lauff hat die FUNKE Mediengruppe und damit die STADTSPIEGEL ESSEN-Redaktion verlassen. "Unsere" Redaktion ohne die "Gräfin"???

Das alleine ist für mich schon schlimm genug. All' die schönen Erinnerungen... Als wir noch an der Steeler Westfalenstraße im großen Team zusammen waren - mit Redaktionshund Rino. Als die Karnevalisten uns gestürmt haben, als Bea-Maus meine Sangesübungen zum Caprifischer-Auftritt aushalten musste und so vieles mehr. Verloren irre ich durch die gemeinsame Redaktionsecke im neuen FUNKE Media Office in der Stadtmitte. Da finde ich noch ein Foto von uns, hier einen Text, den sie sich aufbewahren wollte und - duftet dieser Block nicht irgendwie noch nach meiner "Zweitfrau"?

Aber es kommt noch "besser". Ab sofort bin ich zusätzlich für Beas geliebte Ruhrhalbinsel zuständig. Ausgerechnet ich. Die Schöne ist weg, das Biest ist geblieben. Hätte uns das vor ein paar Monaten jemand gesagt, wir hätten geantwortet: niemals!

Wie soll es nun - auch noch in Coronazeiten - weitergehen? Ich brauche Hilfe, die gesamte Unterstützung der Vereins-, Verbands- und Geschäftswelt sowie der Bürger- und Leserschaft und der Lokalpolitik.

Beatrix wird in der Redaktion niemals zu ersetzen sein. Lassen Sie uns aber wenigstens versuchen, die Themen, die auch ihre für den Bereich RUHR KURIER gewesen wären, weiterhin aufzunehmen. Demnächst werde ich auch wieder persönlich in Steele zu sprechen sein. Die Termine der "Redaktion vor Ort" kündige ich dann an dieser Stelle an.

Bis dahin melden Sie sich bitte hier bei mir, einem traurigen, verlassenen Löwen:

redaktion@ruhrkurier-essen.de