Gleich geht es los! In einer Diskussionsrunde soll das friedliche Zusammenleben in Essen-Steele diskutiert und gestärkt werden. Auch unser Oberbürgermeister Thomas Kufen ist dabei.

Am heutigen Donnerstag, 13. Februar, 19 Uhr, findet in Steele eine Bürgerversammlung statt. In der Friedenskirche, Kaiser-Wilhelm-Straße 37, sollen im Rahmen einer Podiumsdiskussion das friedliche Zusammenleben im Stadtteil und der Umgang mit den „Steeler Jungs“ diskutiert werden.

"Steele bleibt bunt"

und "Steeler Jungs"

Auf dem Podium: Pastor Dr. Andreas Geßmann (Vertreter der Kirchen), Irene Wollenberg (Sprecherin „Steele bleibt bunt“), Christian Kromberg (Ordnungsdezernent), Vivanne Dörne (Projekt Quartiersdemokraten, Dortmund) und Léon Finger (Initiativkreis City Steele). OB Thomas Kufen wird ein Grußwort sprechen. Der Eintritt ist frei.