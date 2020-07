Belebung in der Innenstadt

Ein Straßenstrich mitten

in der Einkaufsstraße

Mitten auf der Kettwiger oder Limbecker Straße ein Straßenstrich?

Während des Familien Einkauf, kurz verweilen. Bei uns wohl undenkbar.

Aber in der Schweiz ist das so.

Mitten auf der Einkaufsstraße in der City von Basel.

Direkt neben einem Drogeriemarkt ,Aldi und Lokalen.

Die Schweiz ist da sehr tolerant.

Es gibt sogar öffentliche Verhaltensregeln für Kunden und Gewerbetreibend auf großen Plakaten.

Die Gewerbetreibenden, haben dabei speziell gekennzeichnete Flächen. Nur in diesen darf man sich postieren.