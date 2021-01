Ruhige Silvesternacht in Essen

Die Bürger sind in einem großen Umfang, den Empfehlungen der Stadt und Politik gefolgt.

Es gab einen sehr ruhigen Jahresübergang. Einzelne Raketen stiegen dennoch in den Himmel und erhielten so größere Beachtung als sonst. Aber auch einige Schreckschusswaffen wurden eingesetzt.



Aber auch einige sogenannte Polenböller wurden in der Stadt gezündet.

Nach einem Bericht von Radio Essen wurde einem 63 Jährigen Mann in Brandenburg bei der Zündung die Hand abgerissen. In diesem Alter hätte man mehr Lebenserfahrung erwartet.

In der Stadt Essen gab es bis jetzt einen genannten Zwischenfall, Jugendliche zündeten Mülltonnen an und bewarfen die Einsatzkräfte dann mit Feuerwerkskörpern.

Ansonsten war es eine „ Stille Nacht“ des Jahresübergangs 2020 – 2021.

Hoffen wir mal, dass alles ausgereicht hat, die bösen Geister zu vertreiben.