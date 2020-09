Muss das denn sein?

Haben alle den ihre gute Kinderstube verloren?

Gerade erst hat es im Schellenberger Wald gebrannt.

Abseits des Wegesrandes inmitten von jeder Menge Totem Holz sind die Überreste eines Treffens. Müll wird zum Teil ordentlich verpackt und in einer Tüte an einem umgestürzten Baum hängen gelassen.

Eine leere Wodkaflasche und leere Cola Pfandflaschen stehen auf dem Boden. Aber leider auch noch Zigarettenstummel. Diese sind in den weichen Waldboden gedrückt, der nur aus brennbaren Materialien besteht.

Das muss doch wirklich nicht sein.

Verhaltensregeln der Stadt Essen.

• Das Rauchen im Wald ist gesetzlich verboten. Werfen Sie auch keine Zigaretten aus dem ihrem Kraftfahrzeug.

• Offenes Feuer ist im Wald und im Abstand von 100 Metern zum Wald strengstens verboten.

• Nehmen Sie Glas mit aus dem Wald, da der Brennglaseffekt Waldbrände auslösen kann.

• Waldwege und Waldzufahrten dienen als Rettungswege, die unbedingt freigehalten werden müssen.

• Stellen Sie Ihr Kraftfahrzeug nicht auf Wiesenflächen ab, da der heiße Auspuff/Katalysator Gras in Brand setzen kann.

Sollten Personen einen Brand entdeckt haben, gelten folgende Verhaltensregeln:

• Kleine Entstehungsbrände sollten gelöscht werden, wenn es gefahrlos möglich ist.

• Brände über 112 direkt an die Feuerwehr melden.

• Der Wald muss auf schnellsten Weg verlassen werden.