Pauschale Reisewarnung wird aufgeboben

Die pauschale Reisewarnung für gut 160 Staaten wegen der Corona Pandemie gilt nach Angaben des Auswärtigen Amtes nur noch bis zum 30. September. Das Bundeskabinett beschloss heute eine begrenzte Verlängerung. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes dämpft aber die Erwartungen der Reisebranche. Man hoffe, dass eine enge Absprache auch mit anderen EU-Ländern möglich sein wird. Angestrebt ist, dass es in Europa eine einheitliche Regelung geben wird.

Ab dem 1 Oktober gelten dann Einzelkriterien

Ab Oktober soll in Deutschland zu einem "differenzierten System" zurückgekehrt werden, bei dem für jedes Land außerhalb der Europäischen Union individuelle Reise- und Sicherheitshinweise gegeben werden. Reisewarnungen für Länder könnten aufgehoben werden, wenn es beispielsweise Quarantäne-Bestimmungen vor Ort gebe. Allerdings könne in einem solchen Fall auch dringend noch von Reisen abgeraten werden.

Generell sollte man weiter Vorsicht an den Tag legen.