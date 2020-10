Katastrophenfall in Bayer / epidemische Lage in NRW

Unterschiedliche Wörter, gleiche Maßnahmen.

In einer heutigen Sondersitzung zur Corona-Krise hat der Landtag in NRW eine epidemische Lage von landesweiter Bedeutung festgestellt. Damit hat die Landesregierung eine zunächst auf vier Wochen befristete rechtliche Grundlage für außerordentliche staatliche Eingriffe zur Pandemiebekämpfung.

Im Katastrophenfall könnte man etwa medizinisches Gerät beschlagnahmen und auch Krankenhausplätze zuweisen.

Somit macht sich nach Bayern nun auch NRW öffentlich Gedanken zu einem weiteren Vorgehen in der Pandemie.